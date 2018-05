Van Gerwen verteidigt Titel in der Premier League

Der Niederländer Michael van Gerwen hat seinen Titel in der Darts-Premier-League erfolgreich verteidigt. Beim Finale in London setzte sich der 29-Jährige am Donnerstag in London mit 11:4 gegen den Engländer Michael Smith durch und wiederholte damit seine Siege aus den Jahren 2016 und 2017. Zuvor hatte „Mighty Mike“ im Halbfinale Weltmeister Rob Cross aus England mit 10:6 bezwungen.