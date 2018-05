Finnen am Boden! Schweiz gelingt Sensation

Sensationelle Schweizer! Die Eidgenossen, die sich nur als Vierte ihrer Gruppe für das Viertelfinale bei der Eishockey-WM in Dänemark qualifizieren konnten, überraschten am Donnerstagabend in Herning Turnier-Mitfavorit Finnland und setzten sich knapp mit 3:2 durch. Im Halbfinale am Samstag treffen die Schweizer auf Kanada, das sich gegen Russland behauptete.