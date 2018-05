Frontalunfall: Schuldlose Frau schwer verletzt

Gegen 10:50 Uhr lenkte ein 65-jähriger Einheimischer seinen PKW auf der Loferer Straße in Fahrtrichtung Waidring. Dort wollte der Lenker nach links zu einem Parkplatz abbiegen, betätigte aus diesem Grund den Blinker und musste aber wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges verkehrsbedingt anhalten. Eine 39-jährige Österreicherin war ebenfalls mit ihrem PKW in Richtung Waidring unterwegs und dürfte den zum Stillstand gebrachten Pkw nicht oder zu spät wahrgenommen haben. In der Folge lenkte die 39-Jährige ihr Fahrzeug links am stehenden PKW vorbei und prallte schließlich frontal und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen entgegenkommenden PKW, welcher von einer 62-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.