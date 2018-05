Nordische Ski-WM 2023 an Planica vergeben

Der slowenische Ort Planica hat im vierten Anlauf doch noch den Zuschlag bekommen und wird Gastgeber der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2023. Die Entscheidung auf dem FIS-Kongress im griechischen Costa Navarino teilte der Weltverband am Donnerstag mit. Planica setzte sich diesmal gegen Trondheim durch, nachdem es für 2017 an Lahti, 2019 an Seefeld und 2021 an Oberstdorf gescheitert war.