Casillas verlängert Vertrag beim FC Porto

Iker Casillas hängt beim FC Porto noch eine Saison an. Spaniens Ex-Teamtorhüter verlängerte bei Portugals Meister um eine Saison, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Casillas, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feiert, spielt seit drei Jahren für Porto. Laut Medienberichten soll der ehemalige Real-Madrid-Schlussmann einer Gehaltskürzung zugestimmt haben.