Autofahrer rammt Bub am Zebrastreifen und flüchtet

Beim Handy-Telefonieren am Steuer hat in Altheim der Lenker eines dunklen Pkw mit deutschem Kennzeichen einen 14-jährigen Buben am Heimweg von der Schule übersehen. Dieser wollte gerade beim Pfarrhof über den Zebrastreifen gehen. Das Kind befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls bereits in der Mitte der Straße. Das dunkle Auto streifte den Schüler am Fuß, der daraufhin zu Boden stürzte und sich verletzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.