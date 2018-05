Orry Jackson hat den Durchblick

Orry Jacksons Wurzeln liegen in Sri Lanka. Aufgewachsen ist er in Köln/Bonn und bereits in jungen Jahren beim „Kiddy Contest“ bis ins Finale gekommen. 2000. Eine wilde Zeit. Der Neunjährige singt „Mathematik“ - eine kindgerechte Version des Eiffel-65-Krachers „Move Your Body“ - und erlebt dabei das volle Brett des Entertainment-Business. Autogramme. Tour-Leben. TV-Shows etc. YouTube vergisst nicht und so ist Orrys Werdegang nahezu lückenlos. Die Boyband Part Six, Plattendeals, Gigs und Promotion von Warschau bis Berlin und Wien und 2016 dann im Vorentscheid zum ESC für Österreich.