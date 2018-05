Mit Messer Mitbewohner getötet: Einweisung!

Einstimmig trafen die acht Geschworenen ihre Entscheidung: Einweisung in die Geschlossene! Dies hatte die Staatsanwältin beantragt. Der Iraker (37), der am 21. Dezember in einem Mittersiller Asylquartier einen Pakistani (33) abgestochen und einen Zweiten (34) schwer verletzt hat, ist nämlich laut Gutachter paranoid schizophren. Bei seinem Prozess faselte er von Geistern und wirkte verwirrt.