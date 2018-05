Mann niedergeschlagen: KAC-Spieler verurteilt

In der Nacht nach einer Niederlage auf dem Eis war der 21-Jährige gemeinsam mit einem Teamkollegen in Klagenfurt unterwegs gewesen. Gegen 4 Uhr trafen die beiden in der Innenstadt auf zwei andere junge Männer - es folgten eine Rempelei, ein Wortgefecht und eine schwere Verletzung. Laut Anklage hatte der KAC-Spieler seinem Kontrahenten einen Faustschlag gegen den Kiefer versetzt, woraufhin dieser umgekippt und mit dem Hinterkopf auf dem Pflaster aufgeprallt war.