Salzburger Baby-Boom erreicht neuen Höhepunkt

Zugegeben: Zahlenmäßig sind in der Bundeshauptstadt Wien oder in den größeren Bundesländern wie Nieder- und Oberösterreich in absoluten Zahlen mehr Babys auf die Welt gekommen. Aber prozentuell gesehen ist die Geburtenrate nirgendwo so positiv wie in Salzburg: plus 2,8 Prozent Prozent gegenüber 2016, das ist Österreich-Spitze! Nur in Tirol und der Steiermark gab es einen Zuwachs, in den anderen Bundesländern ging die Zahl der Geburten zurück.