Neue Vize-Bürgermeisterin in Dorfbeuern

„Bereits in der Schule war ich politisch interessiert und jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, mich einzubringen“, sagt Daniela Zauner, Bauamtsleiterin in Dorfbeuern, zweifache Mutter und jetzt auch Vize-Bürgermeisterin. Ortschef Adolf Hinterhauser ist mit der Entscheidung glücklich: „Ich beobachtete sie sehr genau und intensiv. Sie befasst sich mit allem, ist sehr interessiert und hat Rückgrat.“ Dabei spielt er auf die schwierige Aufgabe im Bauamt an, das Zauner leitet.