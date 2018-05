Tränenreicher Abschied: Hofmann und Kids weinen!

Die aktive Karriere von Steffen Hofmann geht in wenigen Tagen zu Ende. Der 37-jährige Mittelfeldspieler hängt nach den letzten beiden Saisonspielen von Rekordmeister Rapid in der Bundesliga seine Schuhe wie erwartet an den Nagel. Das bestätigte der Deutsche am Donnerstag bei einer emotionalen Veranstaltung im Kursalon Hübner - zu sehen oben im Video!