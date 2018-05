Süße Pinguin-Küken verzaubern Schönbrunn-Besucher

In keinem anderen Zoo weltweit ist demnach die Nachzucht dieser bedrohten Tierart so erfolgreich wie in Schönbrunn. „Der Nördliche Felsenpinguin brütet auf der Inselgruppe um Tristan da Cunha im südlichen Atlantik. Durch Überfischung fehlt ihm zunehmend die Nahrung“, erklärt Anton Weissenbacher, Zoologischer Abteilungsleiter in Schönbrunn. „Die Zucht in Zoos ist von großer Bedeutung. Dank der jahrelangen Erfahrung unserer Tierpfleger werden bei uns auch Küken groß, die schwächer sind oder deren Eltern noch unerfahren sind.“