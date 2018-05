Wilde Verfolgungsjagd nach Auto-Diebstahl

Die drei Verdächtigen sollen in der Nacht auf Donnerstag aus einem Autohaus in Mils einen hochpreisigen BMW X6 entwendet und diesen mit einem gestohlenen Kennzeichnen ausgestattet haben, erklärte der Polizist. Als der Besitzer des Autohauses den Diebstahl bemerkte, erstattete er sofort eine Anzeige. Gegen 12.30 Uhr sah eine Polizeistreife dann den gestohlenen Pkw in Innsbruck und versuchte den Wagen anzuhalten.