Kurz will Westbalkan näher an die EU heranführen

Bundeskanzler Sebastian Kurz will die Länder des Westbalkans stärker an die EU binden, ohne jedoch schnelle Beitritte zu versprechen. Gemeinsam mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs verabschiedete er am Donnerstag beim Gipfel in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eine Erklärung, die die „uneingeschränkte Unterstützung für die europäische Perspektive“ bekräftigt. Konkrete Beschlüsse mit Blick auf eine EU-Mitgliedschaft gab es aber nicht. Im Zentrum stehen die Unterstützung beim Ausbau der Infrastruktur und bei der Bekämpfung der Korruption. Während des EU-Vorsitzes von Österreich im zweiten Halbjahr 2018 solle es konkrete Fortschritte geben, so Kurz.