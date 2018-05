Deutschförderklassen im Nationalrat beschlossen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ließ all das nicht gelten. „Das Deutschförderklassenkonzept ist eine teilintegrative, altersmäßig abgestufte und zeitlich begrenze Maßnahme“, betonte er. Sie solle so kurz wie möglich angewandt werden, um die Schüler dann in den Regelunterricht entlassen zu können. Österreich folge hiermit internationalen Vorbildern. „Wir wollen nichts anderes als Startnachteile ausgleichen und langfristig für mehr Chancengerechtligkeit sorgen“, so der Minister.