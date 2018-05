Rallye-Weltmeister lässt Schüler staunen

Wie reagiert ein Auto auf einer nassen Fahrbahn? Wie reagiere ich bei Aquaplaning? Welche Kräfte wirken in der Kurve auf das Fahrzeug? Diesen spannenden Fragen gingen am Donnerstag Schüler der HTL Zeltweg nach, die eine Einladung zum Thema „Fahrphysik erleben“ am Gelände des ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrums in Kalwang erhielten. Die Augen bei den Experimenten waren groß.