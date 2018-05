Gehsteigpartys und Co. locken am Nachbarschaftstag

In einer Großstadt kommt man meist nicht so viel in Kontakt mit den Menschen die nebenan oder im selben Haus wohnen, wie am Land. Doch das soll sich ändern: Der Nachbarschaftstag am Freitag, den 25. Mai 2018 bietet mit rund 40 Veranstaltungen unterschiedlicher Organisationen und Privatinitiativen in allen Wiener Bezirken den Nachbarn die Gelegenheit, einander kennen zu lernen, zu treffen, zu plaudern und zusammen zu feiern - unter anderem bei einer Gehsteigparty.