Steirische Bezirke wollen endlich AHS-Unterstufe

Im Jahr 1988 wurde in Hartberg zuletzt eine AHS-Langform in der Steiermark etabliert, jetzt ist es höchste Zeit für Feldbach. Starke Bestrebungen hat es ja schon Anfang der 1980er-Jahre gegeben“, meint Josef Unger, Sprecher der Initiative „IG SOS“ und bis 2012 Direktor am BORG Feldbach. Als die SPÖ, die ideologisch das Ziel einer Gesamtschule verfolgt, das Bildungsministerium führte, habe man keine Chance gesehen, nun setzt man Hoffnungen in die neue Bundesregierung und insbesondere in ÖVP-Minister Heinz Faßmann. Erste Signale seien positiv.