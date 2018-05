NBA-Legionär Pöltl im Sommer beim Nationalteam!

NBA-Legionär Jakob Pöltl wird dem österreichischen Basketball-Nationalteam in den beiden abschließenden WM-Qualifikationsspielen in Deutschland (29. Juni in Braunschweig) und Georgien (2. Juli in Tiflis) zur Verfügung stehen. Das bestätigte der 22-Jährige von den Toronto Raptors am Donnerstag bei einem Pressetermin in Wien.