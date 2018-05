Spritzwein-Flashmobs und Partys zu Häupl-Abschied

Der Radiosender 88.6 hat auch etwas Besonderes zu Häupls Abschied geplant. Um 18.20 Uhr trifft man sich für einen Flashmob im Florianipark, in der Nähe vom Bürofenster des Bürgermeisters. Der Spritzwein wird verteilt und um 18.30 Uhr werden kollektiv die Becher erhoben und es wir „Man bringe den Sprtzwein“ gerufen - in Richtung zum Fenster des Bürgermeisters. So will 88.6 „eine Kultfigur mit einem standesgemäßen Flashmob in den Ruhestand verabschieden“. Damit man zu allen Veranstaltungen auch das richtige Accessoires hat - wie wäre es mit dem „Man bringe den Spritzwein“-Seesack oder Stoffsackerl?