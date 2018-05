Fit für die große Hochzeit: Chivers Paket gewinnen

Und schon ist die Torte bereit zum Dekorieren: besonders schön sind bei „Naked Cakes“ frische Blumen, Blätter, Beeren oder andere Früchte als Deko, da diese gut zum natürlichen Style der Torte passen. Diese werden einfach oben in die Torte gesteckt oder darauf gelegt und können ganz leicht im eigenen Garten, Supermarkt oder Blumenladen besorgt werden. Wichtig ist, dass Früchte und Blüten verwendet werden, die länger frisch bleiben und sich weder schnell verfärben, noch eintrocknen. Ein weiterer Hingucker ist die sogenannte „DripTechnik“, bei der eine flüssige Sauce wie zum Beispiel Schokolade am Rand der Torte runterläuft und dabei in schönen Linien trocknet.