Doku enthüllt Australiens Hass-Liebe zu Kängurus

„In Austria we don’t have Kangaroos“ - oft verwendet, gerne zitiert, aber leider falsch. Sie treffen Kängurus sehr wohl in Österreich an, und zwar nicht nur im Zoo. Die Agentur „Shifting Values“ lädt zur Erstvorführung des Aufdecker-Dokumentarfilmes „Kangaroo - a Love-Hate Story“ ein. Die „Krone Tierecke“ verlost 3x2 Karten!