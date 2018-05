In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Mobilfunkanbieter

Probleme mit dem Handyvertrag seines minderjährigen Sohnes hatte Karl L. Nach hohen Rechnungen hatte der Salzburger mit dem Mobilfunkanbieter eine Sperre von kostenpflichtigen Abos vereinbart. So dass lediglich die monatliche Grundgebühr von 20 Euro anfällt. „Das hat offenbar nicht ganz geklappt, da ich nun wieder eine Rechnung über 100 Euro erhalten habe“, so der Leser. Da Herr L. vergeblich versuchte, den Fall zu klären, wandte er sich an die Ombudsfrau. A1 reagierte in diesem Fall rasch und kulant: Die bisher angefallenen Kosten wurden gutgeschrieben, die Sperre von Mehrwertdiensten ebenfalls erfolgreich aktiviert.