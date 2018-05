Grazer Autos sind keine Feinstaub-Schleudern

Weil der Anteil der Autos an der Feinstaubbelastung in Graz mittlerweile sehr gering ist, wird es in Graz weder Fahrverbote noch eine City-Maut geben. Handlungsbedarf gibt es, laut aktueller Studie, weiter beim Hausbrand - insbesondere in Graz-Umgebung. Auch die Landwirtschaft hat einen beträchtlichen Anteil am Feinstaub.