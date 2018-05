Israelische Jets nehmen Gazastreifen ins Visier

Nach dem Beschuss der israelischen Ortschaft Sderot an der Grenze zum Gazastreifen hat Israels Militär in der Nacht auf Donnerstag mehrere Luftangriffe auf Ziele der radikalislamischen Hamas geflogen. Dabei seien ein Militärkomplex und eine Waffenfabrik getroffen worden, teilte die Armee mit. Erst am Montag war die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem von blutigen Zusammenstößen am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen begleitet gewesen. Dabei wurden Dutzende Palästinenser getötet und mehr als 2400 verletzt.