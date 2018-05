Gefährlicher Trend animiert Laien zum Tätowieren

In „Stick and Poke“-Videos zeigen Laien, wie sie sich ein Tattoo, wie kleinere Zeichen oder simple geometrische Figuren, stechen. Die meisten tun dies nur mit einer Nadel und etwas Tinte und ohne auf die Hygiene zu achten. Inzwischen gibt es schon Starter-Kits dafür im Netz zu kaufen. Ärzte und ausgebildete Tätowierer warnen jedoch davor, da das kleine Abenteuer massive Folgen für die Gesundheit haben kann. Zahlreiche Viren wie Hepatitis A, B und C können ebenso wie HIV durch unsaubere Nadeln übertragen werden.