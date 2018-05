Stainach-Pürgg bekommt das neue Spital!

Gesundheitszentren ersetzen die Spitäler

Alsdann, gebaut wird in Trautenfels, - Gemeinde Stainach-Pürgg -, also mitten in der medizinischen Versorgungslandkarte. Um vielleicht noch da und dort keimenden Unmut - die Bürgermeister wurden übrigens ebenfalls am Donnerstag vorinformiert - zu befrieden, wird Drexler nicht müde zu beschwören, dass für die Menschen alles besser würde. Weil in den bisherigen Spitälern ja Gesundheits- und Facharztzentren entstünden, die sich zusätzlich um die etwa 80.000 Bürger kümmern werden. Erreichbar soll das neue Spital übrigens aus jedem Bezirkswinkel in zirka 30 Minuten sein.