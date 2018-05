In CL-Quali wartet ein Kracher: Ajax oder Basel!

Salzburg steigt erst in der 3. Runde ein

Sollten die Grazer scheitern, spielen sie in der Qualifikation zur Europa League weiter. Meister Red Bull Salzburg steigt erst in der dritten Quali-Runde des Meister-Wegs in den Kampf um die erstmalige Teilnahme an der „Königsklasse“ ein und ist dort gesetzt.