„Miss Austria“: So sexy sind die Kandidatinnen!

Wenn sich die „Miss Austria“-Kandidatinnen im alljährlichen Missen-Bootcamp in der Therme Geinberg treffen, dauert es meistens nicht lang, bis Manfred Baumann den 20 hübschen Mädels an die Wäsche will. Und die Missen haben vor der Linse des Starfotografen wahrlich eine gute Figur gemacht. Wir haben alle Bilder vom sexy Fototermin für Sie!