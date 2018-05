Las Vegas schon wieder in Front im NHL-Semifinale

Die Vegas Golden Knights sind im Play-off-Halbfinale der Eishockey-Liga NHL gegen die Winnipeg Jets mit einem 4:2-Heimsieg in der „best of seven“-Serie 2:1 in Front gegangen. Für den Liga-Neuling traf Jonathan Marchessault am Mittwoch (Ortszeit) erneut doppelt (1., 60.). Er ist der erste Spieler in der NHL-Geschichte mit je einem Treffer in der ersten und letzten Minute eines Play-off-Matches.