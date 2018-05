Betrunkener verletzte sich selbst: Schussabgabe

Pfefferspray zeigte keinerlei Wirkung

Der bei ihm wartende Beamte reagierte sofort, zog seinen Pfefferspray und „versuchte so die Selbstverletzung des 54-Jährigen zu verhindern“, so die Exekutive. Auch der Kollege eilte zum Wagen und setzte Pfefferspray an, doch der Alkoholisierte ließ sich davon nicht behindern und verletzte sich weiter. „Aus diesem Grund zog ein Polizist seine Dienstwaffe und schoss dem 54-Jährigen aus nächster Nähe gezielt auf die messerführende Hand. Der Schuss traf den 54-Jährigen in den Unterarm, wobei ihm das Messer aus der Hand fiel“, hieß es weiter.