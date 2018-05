Zwölfjähriger stirbt bei gefährlichem Würgespiel

Ein riskanter YouTube-Trend hat im US-Bundesstaat Utah ein Todesopfer gefordert. Der zwölfjährige Tua Maui hat das sogenannte Ohnmachts- oder Würgespiel mit Freunden gespielt, bei dem man sich so lange strangulieren lässt, bis man in Ohnmacht fällt. Seine Mutter fand danach den Buben bewusstlos in ihrem Haus - er wachte nach der Mutprobe nie wieder auf.