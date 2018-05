Pfingsten: Zeichen stehen in Tirol wieder auf Stau

Hotspot Nummer eins wird aller Voraussicht nach einmal mehr die A13 Brennerautobahn sein. Vor allem im Bereich der Mautstelle Schönberg heißt es wohl wieder Stoßstange an Stoßstange. Die Asfinag ist jedenfalls für den Ansturm gerüstet und wird schon am Freitag alle 13 Spuren in Richtung Süden öffnen. „Richtig los geht’s am Nachmittag gegen 16 Uhr. Und dann bis in die Nacht hinein. Am Samstag beginnt’s dann meistens um 4 Uhr Früh. Zu Spitzenzeiten werden wir über 3000 Fahrzeuge pro Stunde in eine Richtung abwickeln“, schildert Mautstellen-Chef Rudolf Nagele im „Krone“-Gespräch.