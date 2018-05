Beute um 40.000 € gemacht

Die drei Männer (19 und 21) sowie ihre Komplizin (19) gingen bei ihren Beutezügen immer gleich vor: Bei Nacht oder am Wochenende brachen sie die Fenster von Kantinen auf Sportplätzen und in Bädern auf. Dann drangen die Diebe ein, durchsuchten die Räume und rafften Bargeld, Süßigkeiten sowie Getränke an sich. In einigen Fällen nahm die Bande ganze Registrierkassen mit. Mitunter erbeutete das Quartett auch Navis, Computer und Kameras. Vor einer Pizzeria raubten die Täter aus einem dort abgestellten Zustellfahrzeug mehrere Flaschen Wein. Doch die Ermittler kamen den Burgenländern auf die Schliche - schlussendlich klickten die Handschellen.