AUVA nicht abschaffen, aber beim System einsparen

Im Tiroler Landtag präsentierte NEOS-Abgeordneter Andreas Leitgeb im Rahmen der Aktuellen Stunde eine zukunftsfitte Reform der Unfallversicherung. Österreich braucht gerade jetzt ernsthafte Reformen abseits von Marketingschmähs und Angstmacherei. Die vagen und sich ständig ändernden Andeutungen der Regierung schüren die Verunsicherung in der Bevölkerung. Um denoptimalen Versicherungsschutz für alle zu sichern, müssen wir am System sparen - und nicht bei den Versicherten und ihrer Versorgung. NEOS zeigen daher auf, was eine zukunftsfitte Reform der Unfallversicherung braucht, von der alle profitieren. Unser Ziel sind günstigere Beiträge bei gleicher Qualität für die Versicherten.