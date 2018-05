Bewerberin bedrängt: Ex-Rektor erneut verurteilt

DIie beiden Frauen, die als Nebenklägerinnen in dem Prozess in München auftreten, sind nicht die ersten, die solche Anschuldigungen gegen den 63-Jährigen erhoben haben. Der Ex-Rektor war bereits im April 2017 wegen sexueller Nötigung einer Professorin in zweiter Instanz zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Laut Urteil hatte er die Frau in zwei Fällen sexuell bedrängt. Der Fall liegt derzeit beim Oberlandesgericht.