Life Ball: Rathaus wird zu einer riesen Kathedrale

Zu seinem 25. Jubiläum steht der Life Ball am 2. Juni im Zeichen des kultigen Musikfilms „The Sound of Music“. „Mit der Interpretation von Schlüsselszenen tauchen wir in Österreichs Geschichte, Kultur, Gewohnheiten und Klischees ein. Die wichtigsten gesellschaftlichen Werte wie Vielfalt, Toleranz und Sensibilität spielen dabei ebenfalls eine tragende Rolle“, so Organisator Gery Keszler. Nach all den Jahren sei es an der Zeit gewesen, „dass ich mich mit meiner Heimat auseinandersetze“, betont Keszler bei der Pressekonferenz.