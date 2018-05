„Mit solchen Freunden - wer braucht da Feinde?“

EU will Kritikpunkte an Iran-Deal aufgreifen

Nach dem Treffen sagte Tusk, es herrsche im Kreis der 28 Länder Konsens, dass die EU weiter am Iran-Abkommen festhalte. Zudem werde man Schutzvorkehrungen für europäische Firmen vorbereiten, die negativ von der US-Entscheidung betroffen seien. Doch wollen die Europäer die Kritikpunkte an dem Deal aufgreifen. Dazu zählt unter anderem, dass der Iran trotzdem sein Raketenprogramm vorantreiben kann und der Vertrag eine Befristung einzelner Maßnahmen bis 2025 vorsieht.