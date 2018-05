Große Suchaktion nach Neunjähriger in Graz

Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr erstattete eine erziehungsberechtigte Großmutter (57) die Anzeige, dass ihre neunjährige Enkelin seit dem späten Nachmittag vermisst wird. Die Schülerin hätte am späteren Nachmittag für ihre Urgroßmutter, die in derselben Straße wohnt, eine Besorgung machen sollen, kam jedoch nicht mehr zu Hause an.