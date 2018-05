Kenia stellt „Schikanieren“ im Netz unter Strafe

In Kenia können Falschnachrichten und Hasskommentare im Netz künftig mit einem Bußgeld von Zehntausenden Euro und Haft bestraft werden. Staatschef Uhuru Kenyatta unterzeichnete am Mittwoch in Nairobi ein Gesetz, das unter anderem das „Schikanieren von Menschen in den sozialen Medien“ unter Strafe stellt.