Macron lädt IT-Größen zu Technologie-Gipfel

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat hochrangige Konzernchefs und andere einflussreiche Vertreter der Technologiebranche zu einem Gipfel kommende Woche in Paris eingeladen. Unter anderem werde Facebook-Chef Mark Zuckerberg am 23. Mai zum Treffen mit dem Titel „Tech for Good“ kommen, teilte Macrons Amt am Mittwoch mit.