„Habe davon geträumt, Pokale zu gewinnen!“

Kein Wunder, dass Barcelona für ihn 100 Millionen Euro auf den Tisch blättern will! Antoine Griezmann zeigte sich im Europa-League-Finale gegen Marseille in Lyon von all dem unbeeindruckt, schoss Atletico Madrid mit zwei Toren zum 3:0-Sieg! Dem dritten Titel nach 2010 und 2012, womit man mit dem FC Sevilla gleichzog.