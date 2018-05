EU bietet USA im Handelsstreit Kompromiss an

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben sich im eskalierenden Handelsstreit mit den USA auf eine neue Verhandlungsstrategie verständigt. Wie es in der Nacht auf Donnerstag nach dem EU-Gipfel in Sofia hieß, sollen den USA Handelserleichterungen in Aussicht gestellt werden, wenn europäische Unternehmen dauerhaft von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte ausgenommen werden. Ziel des Angebots sei es, einen Handelskrieg zu verhindern - allerdings werde man nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln.