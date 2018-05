Roger Waters: Bombastshow samt Spitze gegen Kurz

Zuerst einmal eingrooven

In der temporären Wut fehlt eben oft die Reflektion oder das gesunde Austarieren der Fronten, doch Waters einen Bono der Rockwelt zu nennen, würde zu kurz greifen. Wo der U2-Sänger am Ende immer die Kurve zum Miteinander und zum Humanismus kratzt, wirkt der 74-Jährige stärker der Wut ausgeliefert. Eine Wut, die sich aber nicht zwingend auf die zeitlosen Kompositionen der opulenten Show niederschlägt. Vor allem die erste Konzerthälfte wirkt noch regelrecht hüftsteif und der große Zampano samt sechsköpfiger Band und zweier wunderbarer Backgroundsängerinnen muss sich erst in das Set einfinden. Klar, der Bass zu „One Of These Days“, die wohlige Nostalgie, die einen bei „Time“ umschmeichelt und das pittoresk klingende „The Great Gig In The Sky“ sind hochwertige Qualitätsmerkmale, doch erst mit dem kritischen „Welcome To The Machine“ geht ein Ruckeln durch die ausverkaufte Halle.