Mutige Volleyball-Nationalteams wollen hoch hinaus

„Der Weg der letzten Jahre hat uns dahin gebracht, dass wir zwei Nationalteams haben, die vieles erwarten und erhoffen lassen“, bezog sich ÖVV-Präsident Gernot Leitner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien auf die lange Aufbauarbeit in Österreichs Verband. Bei den ÖVV-Herren arbeitet Coach Michael Warm seit acht Jahren daran. Mit Beginn im August und Abschluss im Jänner soll mit dem EM-Ticket die lang ersehnte Qualifikation für ein Großereignis geschafft werden. Sein Kader vervollständigt sich erst dieser Tage nach der am Mittwoch erfolgten Anreise zum European-League-Auftakt in Klagenfurt. Alexander Berger etwa war noch am Sonntag mit Perugia in Kasan beim Final Four der Champions League im erfolgreich gestalteten Bronze-Match im Einsatz, reist am Donnerstag nach. Noch mit einem Rumpf-Kader wurden in der vergangenen Woche in der Ukraine inoffizielle Testspiele gegen die Ukrainer sowie gegen Weißrussland bestritten.