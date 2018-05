Riesige Suchaktion in Traunfluss war nur „Jux“

Polizisten konnten am Mittwoch jenen 28-Jährigen ausforschen, der am Montag in der Früh einen 56-Jährigen angehalten und behauptet hatte, dass eine Person von der Brücke in die Traun gesprungen sei. Wie berichtet, wurde bei der Suche nur ein Fahrrad gefunden. Der 28-jährige gestand, den Drahtesel, der noch dazu gestohlen war, selbst hineingeworfen zu haben.