Salzburg und Caps treffen auf bärenstarke Gegner!

An den Schweizern scheiterten die Österreicher in der vergangenen CHL-Spielzeit in der ersten K.-o.-Runde. Cardiff ist zum zweiten Mal in der CHL dabei. Die Gruppenphase beginnt am 30. August und endet nach Hin- und Rückrunde am 17. Oktober. Die insgesamt 32 Teilnehmer wurden auf acht Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt. Die beiden Gruppenbesten steigen ins Achtelfinale auf.