Marko Arnautovic - so urlaubt er mit Frau und Kids

Am Sonntag noch den 3:1-Abschlusssieg gegen Everton in der Premier League gefeiert - nun gibt’s bereits die ersten Urlaubsfotos von Marko Arnautovic! Verständlich, hat der West-Ham-Legionär dafür nur zehn Tage Zeit. Am 25. Mai empfängt Franco Foda seine Jungs schon im Trainingscamp, will man sich doch bei den Partien gegen Russland, Deutschland und Brasilien gut präsentieren. Immerhin gibt’s aber zwischen 3. und 6. Juni drei Tage frei.