Loretto-Fest wächst: 10.000 Jugendliche erwartet

Noch wird im Dom eifrig geschraubt und gehämmert. Die ersten Lichtproben tauchen die alten Mauern schon in bunte Farben. 320 Freiwillige in 26 Teams sind im Einsatz und schenken an die 12.000 Stunden ihrer Zeit. Am Wochenende werden hier tausende Jugendlich feiern, beten und singen.